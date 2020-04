NBA, giocatori dicono sì al taglio stipendi: sarà effettivo dal 15 maggio

Alla fine, dopo lunghe settimane di trattativa, NBA e NBPA hanno trovato l’intesa. Secondo quanto riportato in primis da ESPN e poi confermato dal comunicato congiunto delle due associazioni, la lega dal prossimo 15 maggio interromperà il pagamento degli stipendi in forma “piena” – distribuiti su base semi-mensile a tutti i giocatori – trattenendo una parte del compenso, non potendo ancora applicare la clausola di forza maggiore, che prevede nel dettaglio la riduzione degli stipendi degli atleti nel caso in cui parte delle gare di regular season e/o playoff non vengano disputate. Il 1 maggio invece i giocatori riceveranno il pagamento completo, come già accaduto nelle scorse settimane. Le regole prevedono la riduzione di poco più dell’1% degli emolumenti per ogni partita che viene cancellata – tra le opzioni previste c’è anche l’ipotesi del verificarsi di una pandemia, proprio ciò che è accaduto con il coronavirus: facendo un rapido calcolo viene fuori che all’appello mancano circa il 25% dei match previsti dal calendario NBA (facendo anche una media delle sfide playoff, distribuite in maniera omogenea su tutti i giocatori, a prescindere dalla qualificazione alla post-season). Una sorta di “anticipo” dunque che le franchigie tratterranno nei prossimi mesi (anche nei primi della prossima stagione): in caso di cancellazione ufficiale della regular season, l’applicazione della clausola di forza maggiore ne renderà effettivo il pagamento; in caso di ripresa della stagione, quei soldi verranno successivamente versati ai giocatori. Inizialmente i proprietari avevano chiesto alla NBPA, il sindacato dei giocatori, una riduzione del 50% degli stipendi, a partire dai pagamenti di inizio aprile. Entrambe le proposte erano state fortemente osteggiate dai rappresentanti dei giocatori, tanto da generare una lunga trattativa risolta soltanto nei giorni scorsi, che ha portato così a questo accordo.

Fonte: sport.sky.it