Premio speciale per Rashford: ricevuta laurea ad honorem dall’University of Manchester

Onorificenza speciale per Marcus Rashford. L’attaccante inglese è diventato il più giovane di sempre ad esser stato insignito di una laurea ad honorem.

Il riconoscimento gli è stato dato dalla “University of Manchester” e questo per il suo grande impegno nel sociale: dall’inizio della pandemia, Rashford ha raccolto ben 30 milioni e sfamato quasi 4 milioni di bambini del Regno Unito.

We are delighted to make @England and @ManUtd footballer, @MarcusRashford, our youngest ever recipient of an honorary degree. pic.twitter.com/6QRtopJwqU

— The University of Manchester (@OfficialUoM) July 15, 2020