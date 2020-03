Tottenham, attimi di panico per Vertonghen: ladri entrano in casa sua mentre era in campo

Paura per il difensore del Tottenham Jan Vertonghen. Come scritto dal tabloid inglese The Sun, la famiglia del calciatore belga è stata assalita da “quattro uomini armati col passamontagna” che hanno fatto irruzione in casa loro lo scorso 10 marzo, mentre lui era in campo per la sfida di Champions League contro il Lipsia.

Questa è la versione della polizia, secondo cui gli uomini erano armati e hanno forzato l’ingresso dell’abitazione e rubato diversi oggetti prima di darsi alla fuga, scampando all’arrivo degli agenti. In merito alla vicenda c’è stata poi la nota del Tottenham, che ha mostrato vicinanza al suo calciatore: “Siamo al fianco di Jan e della sua famiglia in seguito a questa terribile esperienza. Esortiamo chiunque abbia elementi utili a contattare la polizia”.