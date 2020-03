UFFICIALE – Inghilterra, annullati i campionati di calcio dalla 7a divisione in giù

Drastico provvedimento nei confronti del calcio inglese. Stando a quanto comunicato dalla BBC, infatti, tutti i campionati dalla 7a divisione in giù cessano con effetto immediato ed i risultati sono annullati. Restano non coinvolte dal provvedimento solo la 5a divisione ed i campionati professionistici.

All football in England below the three divisions that make up the National League will end immediately and all results will be expunged.

— BBC Sport (@BBCSport) March 26, 2020