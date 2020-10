UFFICIALE – Tottenham, arriva il vice-Kane: preso l’ex azzurro Vinicius

Capitolo chiuso: il Tottenham ha trovato il vice-Kane. Si tratta di Carlos Vinicius, ex attaccante del Napoli: “Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nei termini e ai fini di quanto previsto dall’articolo 248-A del Codice portoghese dei valori mobiliari, di aver raggiunto un accordo con il Tottenham Hotspur per prestito del giocatore Carlos Vinícius fino alla fine della stagione sportiva 2020/21 per un importo di € 3.000.000 (tre milioni di euro).

Tale contratto prevede una clausola di opzione di acquisto per un importo di 45.000.000 di euro (quarantacinque milioni di euro), alla quale, in caso di esercizio, verrà detratto l’importo pagato per il finanziamento. È stato inoltre riferito che il suddetto accordo è subordinato alla firma del contratto di lavoro sportivo del giocatore con il Tottenham Hotspur”.