Ag. Boga: “Il Sassuolo non lo vende a gennaio, vedremo cosa succederà in estate”

Daniel Boga, agente di Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo, è intervenuto nel corso di Punto Nuovo Sport, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo:

“Non so se ci sono stati contatti tra Sassuolo e Napoli e siamo fermi sulla posizione del Sassuolo che ci ha comunicato di non volerlo vendere in questa sessione di mercato, per cui dobbiamo aspettare in estate. A quando risalgono gli ultimi contatti con Giuntoli? Prima della finestra del mercato di gennaio. Non posso aggiungere molto, dipenderà molto da quello che vuole fare il Sassuolo e cosa vorranno fare le due società.

Ne parleremo direttamente quando il Sassuolo ed il Napoli troveranno un accordo, nella mia testa, al momento non escludo nessuna possibilità. Se e quando troveranno un accordo i due club, vedremo il da farsi. Non c’è solo il Napoli che cerca Jeremie, esistono club spagnoli, inglesi ed anche italiani che hanno mostrato il loro interesse”.