Ag. Insigne: “Tanti club interessati a Lorenzo. Voci di mercato? No comment”

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato nel corso di Punto Nuovo Show, trasmissione in onda di Radio Punto Nuovo:

“Se questo sarà l’anno della consacrazione a livello Europeo di Insigne? E’ sempre un augurio che ci facciamo. Già la stagione scorsa ha dimostrato di essere in ottima forma, poi vediamo cosa accadrà durante la prossima. Che Lorenzo abbia sbagliato qualche gol è vero, ma solo chi non fa non sbaglia. Ha preso una quantità incredibile di pali. E’ stata un’annata davvero incredibile. L’Europeo con la 10 dell’Italia? Il ragazzo è talmente tranquillo in tutto che a volte stupisce anche me. Lorenzo non soffre mai la pressione e per lui sarà soltanto un motivo di orgoglio, anziché emozione o che altro. Interesse di altri top club verso Lorenzo? E’ normale che un giocatore come lui possa avere apprezzamenti. Mi sembra una cosa normale, sarebbe illogico il contrario. E’ un campione, se ci fossero club non interessati vorrebbe dire che qualcosa non va. So che ci sono tante voci di mercato, le ho lette, ma non voglio commentarle“.