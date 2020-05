Ag. Mandragora: “Nessun contatto con il Napoli, ma saremmo lusingati…”

Luca De Simone, membro dell’entourage di Rolando Mandragora, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Siamo tutti in attesa di notizie che in qualche modo ci possano illuminare sulla dinamiche legate al mondo del calcio. Per quanto è stato brutto questo periodo, mi sento di dire che gli agenti sono stati agevolati in smart working, si è potuta gestire una situazione cosi grave. Ho visto che c’è stata più disponibilità, c’è stato più tempo per tutti gli addetti ai lavori. E’ sulla bocca di tutto il fatto che siamo attenzionati da diversi club importanti, è il ’97 che ha fatto più minutaggio in Serie A. Ha guadagnato tanti minutaggio, motivo per il quale, essendo anche nel giro della nazionale, c’è tana attenzione sul suo profilo. Credo che ci saranno tante opportunità per il prossimo mercato.

Contratto? Il giocatore è andato in una cessione biennale con recompra a favore della Juventus, Rolando fu il primo giocatore dopo l’istituzione di questa recompra. Un opzione ed ovviamente non un obbligo.

Napoli? Non siamo a conoscenza di un interesse del Napoli, Rolando potrebbe rientrare benissimo in una lista di attenzione degli azzurri, ma noi non abbiamo ricevuto nessun contatto da parte del Napoli, ne saremo ovviamente lusingati”.