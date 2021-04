Martin Camano, agente di Lautaro Martinez e Achraf Hakimi, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’. Il procuratore ha come assistito anche Francisco Montero, difensore del Besiktas in prestito dall’Atletico Madrid: “Non mi sorprende l’interesse del Napoli, ha già tanta esperienza nonostante sia giovane e altra ne sta accumulando al Besiktas. Ne ho parlato con Giuntoli così come abbiamo parlato di tante altre cose“.