Ag. Petagna: “Il Napoli ha già rifiutato un’offerta dall’estero per lui. E’ contento per il rinnovo di Mertens”

Giuseppe Riso, agente di Andrea Petagna, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Andrea è pronto per il grande salto dalla SPAL al Napoli. In coppia con Mertens o da prima punta da solo? E’ abituato a stare nelle grandi squadre, sa cosa vuol dire dai tempi del Milan a inizio carriera: per quanto riguarda le ultime stagioni, ha fatto bene in Europa e all’Atalanta e si è consacrato come un attaccante che fa gol. Credo sia un giocatore unico, è forte fisicamente e tatticamente, starà a Gattuso piazzarlo in campo, perché ha la tecnica dellla seconda punta. E’ nel momento giusto per fare il salto, è un attaccante europeo.

So che Gattuso ha un grande rapporto col direttore sportivo, Giuntoli è tra i più bravi d’Europa e lo dico da sempre: voleva prenderlo subito, e dico che sta rifiutando offerte per il calciatore. Petagna non vede l’ora di mettere la maglia del Napoli, ieri è stato il primo a mandarmi un messaggio per il rinnovo di Mertens, era molto contento. Dries è un giocatore straordinario a livello europeo e da lui può imparare tanto.

Non mi sono arrivati rumors che riguardano Allan all’Inter e Sensi al Napoli, nemmeno quelli su Petagna al Torino. Il club che voleva il mio assistito non è italiano, ho parlato con Giuntoli e mi ha detto che non ha intenzione di parlare con nessuna squadra“.