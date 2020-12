Ag. Politano: “Soffre per la mancata convocazione dell’Italia. La fiducia di Gattuso è fondamentale”

Davide Lippi, agente di Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘TMW Radio‘. L’agente ha parlato del suo assistito: “Penso stia facendo una stagione importante ma so e mi aspetto che possa fare ancora meglio. Avere la fiducia del proprio allenatore è determinante. Lui ha sofferto, perché cambiare squadra e abitudini a gennaio, oltre ai compagni, non è mai facile. Quest’anno ha cominciato bene, e gioca con continuità nonostante Rino non faccia sconti a nessuno: mezzo tempo sbagliato e ti leva. Non gli dico che vorrei vederlo di più o Rino s’incazza e mi chiama (ride, ndr). No, comunque l’ho visto oggi ed è contento, il tecnico vuole vedere la fame in allenamento e spero che ora Politano possa fare qualche gol in più. Sto aspettando ancora un gol a giro, alla Del Piero, che ancora non ha mai fatto. Ma sono contento, aveva sofferto un po’ quando l’hanno discusso ma io ero sempre tranquillo perché so il suo valore e che può dare di più. A Napoli secondo me il vero Politano non si è ancora visto… Pensate a Lozano quanto ci ha messo ad entrare in condizione. All’inizio sembrava un brocco, oggi vale più dei 40 milioni spesi. Son giocatori che vanno aspettati, ma chi discute le sue qualità è un pazzo”.

Sulle mancate convocazioni in nazionale – “Dico con certezza che Matteo ne soffre molto, e fa onore sia a lui che al lavoro di Mancini. Non essere in quel gruppo, dove aveva fatto qualche apparizione, è una cosa che soffre. Se non lo chiama è perché vede altri giocatori ed ha idee differenti. Politano non è da scoprire: o ti piace o no, o ne hai bisogno o no. Lui è convinto di poter andare in Nazionale e sono convinto che abbia ragione”.

Affare Politano-Spinazzola saltato – “Col senno di poi siamo contenti che sia andata bene ad entrambi, nella vita va come deve andare ed evidentemente era destino. Ho fatto la battuta prima ma lo penso: qualcuno si mangerà le mani adesso per Spinazzola, perché ci sono anche club importanti all’estero che lo tengono d’occhio. Ha un contratto lungo a Roma ed è felice lì, comunque”.