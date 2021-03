Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout, è intervenuto nel corso di ‘Si Gonfia La Rete’, trasmissione in onda su Radio Marte:

“Era un pallino di Gattuso e di Giuntoli, la situazione della pandemia non ha permesso al Napoli di poter fare un investimento così importante. Per il titolo di gioco che voleva Gattuso Veretout era l’ideale per giocare in quel modo. Basta vedere nelle scorse due partite quanto è mancato Veretout. Per chi vuole giocare nel 4-2-3-1 è fondamentale”.