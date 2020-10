Albiol su Sarri: “Con lui 3 anni spettacolari, vi racconto un aneddoto sul Bernabeu…”

L’ex difensore del Napoli Raul Albiol ha parlato così alla Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto:

Sarri? “È divertente anche come persona. Con lui ho passato tre anni spettacolari. Mi ha fatto vedere il calcio e la partita in un modo che prima non riuscivo a valutare. È arrivato tardi nell’elite del calcio, ma per la sua personalità lo paragonerei a Luis Aragones. Un giorno andammo a giocare gli ottavi di Champions al Bernabeu. La società ci fece viaggiare in divisa, con un abito elegante, ma poi Sarri si presentò in tuta e cominciò a prenderci in giro: “‘Sembrate studenti universitari che si stanno cacando sotto all’esame’”.