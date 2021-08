Ai microfoni di Radio Goal il giornalista Carlo Alvino ha commentato cosi l’arrivo in azzurro di Juan Jesus. Ecco le sue parole:

“Juan Jesus arriva a parametro zero e per completare il reparto difensivo. L’alternativa sarebbe stata quella di adattare Di Lorenzo come centrale. Il calcio senza tifosi è un altro sport. Nuove maglie col Venezia? Non c’è dubbio alcuno, arriveranno il 20 agosto e il Napoli le indosserà per l’esordio in campionato”.