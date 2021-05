Alvino su Spalletti: “Critiche stucchevoli, usciamo fuori da questo provincialismo!”

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ su Luciano Spalletti:

“E’ stucchevole la discussione sull’antipatia o il singolo episodio di Spalletti. E’ un discorso generale: usciamo fuori da questo provincialismo. A Napoli ha vinto il primo scudetto l’allenatore più antipatico d’Italia, Ottavio Bianchi, per cui conta poco la simpatia o l’antipatia. Stiamo parlando di un allenatore bravo, di grande esperienza. Le valutazioni vere, scevre da ogni tipo di pregiudizio, vanno fatte giorno per giorno quando lo vedremo in campo. Il contratto verrà depositato i primi luglio, visto che fino al 30 giugno Spalletti è stipendiato dall’Inter. C’è bisogno di una deroga per la presentazione e i rapporti tra Napoli e Inter sono buoni”.