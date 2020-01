As, Calemme: “Rinnovo Allan? C’è ottimismo, per il Napoli non sarebbe facile sostituirlo”

Per mesi è stato detto che le strade di Allan e del Napoli erano destinate a separarsi. Dal mancato trasferimento a Paris Saint-Germain lo scorso gennaio il rendimento del calciatore era calato drasticamente e tutto faceva pensare ad un addio, ma pian piano da inizio stagione a questa parte le carte in tavola sono cambiate.

Ad oggi il brasiliano ricopre un ruolo centrale nel progetto del club azzurro ed cresce l’ottimismo per un suo rinnovo contrattuale, come spiegato dal collega di As Mirko Calemme a Radio Punto Nuovo: “Da qualche settimana avevo dei feedback sul fatto che Allan volesse rinnovare il contratto, a Castel Volturno erano presenti i più stretti collaboratori dell’agente di Allan e c’è stato un summit importante a riguardo. Il brasiliano è centrale nel progetto del Napoli, venderlo significherebbe andare a cercare un’alternativa di quel livello e non credo che sia semplice. Allan ha il contratto in scadenza nel 2023, lo stipendio potrebbe salire a circa tre milioni netti, prolungando di uno o due anni rispetto all’attuale scadenza. Se gli agenti arrivano a Napoli, è perché hanno intenzione di chiudere e il club azzurro è ottimista in merito. Rakitic-Bernardeschi? E’ uno scambio che le società valutano già dalla scorsa estate e che si rende possibile con il cambio di allenatore al Barcellona. C’è l’accordo tra il croato e Juventus, manca quello tra i club per i conguaglio economico che esigono i bianconeri considerando la differenza d’età, sei anni, tra i due calciatori”.