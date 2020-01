AS – Il Celta già pensa al sostituto di Lobotka: tre i nomi sulla lista

Il Celta Vigo sembra ormai essersi rassegnato all’idea di cedere Stanislav Lobotka al Napoli. Il giocatore ha già palesato ampiamente di volersi trasferire alla corte di Gennaro Gattuso, ma i tempi di chiusura della trattativa dipenderanno dalla velocità con cui il club galiziano troverà un sostituto dello slovacco.

GLI OBIETTIVI DEL CELTA

Secondo quanto raccolto da Mirko Calemme, giornalista di As e Calciomercato.it, sono tre i nomi più in voga sulla lista del ds Miñambres. Il primo profilo su cui si era fiondato il Celta è stato Victor Camarasa, giocatore del Betis in prestito al Crystal Palace, il quale però è ad un passo dal trasferimento all’Alaves; attenzionato anche Steven Nzonzi del Galatasaray, che aspetta proposte più ambiziose per lasciare la Turchia. Ecco perché il Celta, in queste ore, ha virato fortemente su Guido Rodriguez del Club America, valutato 10 milioni di euro: su di lui, però, c’è forte la concorrenza proprio del Betis, che è in contatto col suo entourage e col club messicano già da diverse settimane.