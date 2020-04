A costo zero i due potrebbero essere due colpi Pubblicato il alle 17:34 da •

L’edizione odierna di As fa il punto sul prossimo mercato che sarà probabilmente condizionato dal Coronavirus. Il quotidiano inoltre parla di alcuni possibili colpi a costo zero che potrebbero attrarre i club spagnoli, ci sono Willian e Pedro del Chelsea, ma anche la coppia di napoletani composta da José Maria Callejon e Dries Mertens, entrambi in scadenza.

Non manca anche il grande ex Edinson Cavani, in scadenza con il PSG.