Barcellona, Bartomeu: “Mercato? Quest’estate ci saranno più scambi e meno soldi”

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, durante l’intervista concessa al Mundo Deportivo ha parlato anche di calciomercato. Queste le sue dichiarazioni: “La politica di rafforzamento della rosa non cambia, Abidal e Planes continuano a lavorare per allestire la squadra, anche se in questa estate ci saranno soprattutto scambi; non ci saranno tanti soldi, ma ci saranno più scambi. Non posso parlare di nomi, il Barça andrà sul mercato per concludere le operazioni che riterrà appropriate. Siamo un club mondiale e la capacità di acquisto non ci manca”.

Fonte: Alfredopedullà.com