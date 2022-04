Bari, Luigi De Laurentiis: “Potremmo valorizzare qualche giovane del Napoli”

Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio e presidente del Bari, ha parlato nel corso di Maracanà, trasmissione in onda su TMW Radio. De Laurentiis jr ha parlato della sua squadra e della promozione conquistata, coi Galletti che torneranno in Serie B dal prossimo anno. Un ‘problema’ che potrebbe nascere è quello delle multiproprietà. Ecco le sue parole.

Quale la reazione di suo padre alla promozione?

“E’ stato molto felice, per me e per l’azienda. Non ha messo un manager di fiducia ma il figlio, ha gioito anche da pare”.

C’è un giocatore del Napoli che chiederebbe per la Serie B?

“Non ne abbiamo ancora parlato, ma il Bari può essere importante per qualche giovane del Napoli che può valorizzarsi”.