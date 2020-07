Marco Baronio, ex allenatore del Napoli Primavera, ha parlato in esclusiva ai microfoni di IamNaples.it. L’allenatore si è soffermato anche sulle voci che lo vedrebbero come vice di Andrea Pirlo alla Juventus U23:

Cosa ci può dire del suo futuro, è vera la voce che la vedrebbe come vice di Pirlo alla Juventus Under 23?

”Sulla Juve non voglio rispondere, perché non c’è nulla in questo momento. E’ soltanto una voce uscita in questo periodo”.

