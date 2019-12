Bejin Sport – Ibra vicino all’Everton: lo svedese pronto a raggiungere Ancelotti

Il giocatore appare pronto per tornare in Premier Pubblicato il alle 16:33 da •

Nel corso del suo editoriale su TMW il giornalista di Bejin Sport Tancredi Palmeri ha dato nuove indiscrezioni sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole:

“E allora De Laurentiis, che pure aveva accarezzato il sogno Ibrahimovic senza però mai fare un’offerta minimamente vicina alle richieste, paradossalmente però potrebbe aver indirettamente sabotato il suo passaggio al Milan – che peraltro a ben guardare la classifica, diventa un diretto concorrente. Perché l’Ancelotti una settimana fa esonerato, adesso è a un passo dall’accordo con l’Everton, che potrebbe essere ufficializzato già mercoledì, sempre che vengano date sufficienti garanzie sugli investimenti tecnici. Il primo dei quali sarebbe proprio Zlatan Ibrahimovic. Domenica sera la prima a rendere noto che Ibra fosse in trattativa con una squadra della Premier League era stata Paola Ferrari a “La Domenica Sportiva”. Nessuna delle top 6, si tratta proprio dell’Everton, e per esplicita richiesta e intervento di Ancelotti. L’offerta fatta non è ancora delle dimensioni delle richieste dello svedese, uguali a quelle presentate al Milan, ma dovrebbe essere molto più vicina alla cifra totale di quanto offerto dai rossoneri. Certo, va bene la sfida, ma l’Everton non è il Milan, e dunque alzandosi dal tavolo per palleggiare è da vedere se questo di Zlatan non sia soltanto un bluff. Ma i contatti sembrano troppo avviati per trattarsi solo di un tentativo di ingelosimento”.