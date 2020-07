Bogliacino: “Núñez attaccante veloce e molto forte. Ha forza fisico e istinto come Cavani”

Il Napoli si mette sulle tracce di Darwin Núñez. Il giovane attaccante uruguaiano, in forza all’Almeria (serie B spagnola) intriga non poco il ds Giuntoli, che lavora da tempo per vedere se ci sono margini per portarlo all’ombra del Vesuvio.

A darne una breve descrizione è stato il suo connazionale ed ex centrocampista partenopeo Mariano Bogliacino, che a Radio Kiss Kiss ha detto: “Núñez è esploso due anni fa in Uruguay. È un attaccante veloce, molto forte. Ha forza fisica e istinto, come Cavani. Sa giocare nell’area di rigore.

Esperienza a Napoli? Sono anni indimenticabili. Abbiamo fatto bene. Sono 5 anni che non torno in Italia ma ho una voglia matta di tornare per portare i miei figli al San Paolo”.