Calciomercato Napoli: garanzie Bakayoko e Osimhen, ma cosa cambierà a gennaio?

Obiettivi chiari, mirati e ben dettagliati: questi i punti chiave della recente sessione estiva del

calciomercato del Napoli. Una campagna acquisti caratterizzata dal super colpo Osimhen,

accompagnato dal temperamento e la solidità di Bakayoko. L’attaccante nigeriano continua il suo ambientamento nei nuovi meccanismi offensivi del 4-2-3-1 di mister Gattuso.

L’ex centrocampista del Milan, invece, ha restituito al centrocampo partenopeo solidità, personalità ed esperienza.

La sensazione è che il Napoli lotterà vivamente per lo scudetto e lo farà partendo da un’ottima

organizzazione difensiva, accompagnata da delle ripartenze in contropiede letali.

Tra i “nuovi acquisti” giusto citare anche Lozano e Politano, già presenti in rosa dalla passata stagione, ma completamente rigenerati dalla cura Gattuso. L’attaccante messicano ha convinto e scalato le gerarchie del tecnico azzurro, convincendolo a puntare forte su di lui. Stesso discorso per Politano, decisivo soprattutto con i suoi ingressi dalla panchina. Ottimo impatto anche per Petagna, pronto a recitare la parte di vice Osimhen in una stagione ricca di impegni.

Calciomercato Napoli, il piano per gennaio: occhio agli

esuberi, quale futuro per Milik e Llorente?

Analizzata la recente campagna acquisti partenopea, giusto soffermarsi anche sulla prossima

sessione di calciomercato invernale. Massima attenzione al capitolo cessioni: Milik e Llorente potrebbero salutare gli azzurri già nei prossimi mesi, anche se l’attaccante polacco potrebbe accordarsi con un nuovo club già da gennaio, per poi lasciare il Napoli a costo zero a giugno.

La Fiorentina osserva interessata, non è escluso che la viola possa tentare un nuovo affondo già nell’imminente sessione di calciomercato invernale.

Quale futuro per Llorente? L’attaccante spagnolo piace a Spezia e Sampdoria, ma occhio alla

suggestione Inter. Conte potrebbe puntare l’indice su di lui in vista di gennaio, andando a puntellare il reparto offensivo nerazzurro, garantendo un’alternativa di peso ed esperienza a Lukaku.

In casa Napoli restano in bilico anche le posizioni di Ghoulam e Mario Rui: uno dei due potrebbe dire addio gli azzurri in caso di offerta vantaggiosa. Acquisti, cessioni e potenziali trattative in vista del futuro: il Napoli resta vigile in vista della prossima sessione di calciomercato.