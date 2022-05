Carsten Fuß: “Il Napoli dovrebbe prenderlo, è meglio di Olivera”

Ai microfoni di “I tirapietre”, trasmissione radiofonica in onda su Radio Amore Campania, è intervenuto Carsten Fuß, telecronista di DAZN

“Spalletti? L’allenatore deve gestire lo spogliatoio al meglio, quando cominciano a vedersi delle differenze di trattamento, non si va più avanti. Abbiamo l’esempio di Ancelotti al Bayern, due o tre calciatori non lo seguivano più, quindi la storia era finita. A Napoli non siamo a quei livelli, ma Spalletti è un uomo molto testardo”

Ha poi aggiunto: “Andrebbe fatto un discorso più umano, avvicinarsi ai calciatori, prendere decisioni e parlarne, senza fare l’imperatore. Questo dovrebbe farlo anche il presidente, De Laurentiis è una persona molto complicata a livello psicologico”

E sul mercato: “Ho sempre detto che Borna Sosa sarebbe l’ideale per il Napoli, è un’idea per la squadra azzurra. Risolverebbe tutti i problemi sulla corsia sinistra, pare che lo Stoccarda voglia venderlo e possa andare in Spagna. Tra Olivera e Sosa, scelgo sempre quest’ultimo, per me è meglio dell’uruguagio, più pronto”