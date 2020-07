Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, nel Napoli è in atto una vera e propria rivoluzione in attacco. Secondo il quotidiano, Josè Callejon non rinnoverà ed è a rischio anche Hirving Lozano: il messicano non è riuscito ad ambientarsi in maglia azzurra e potrebbe salutare quest’estate. Nel caso del doppio addio, il Napoli ripartirà da due punti fermi nelle tattiche di Gattuso come Lorenzo Insigne e Matteo Politano.