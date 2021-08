L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha analizzato la situazione legata a Kostas Manolas, seguito dall’Olympiakos. Un affare abbastanza complicato:

“L’Olympiakos sogna il ritorno di Manolas (ieri assente come Zielinski per affaticamento), che tornerebbe volentieri in Grecia, ma i costi sono complicati: servono 15 milioni per il cartellino più l’ingaggio (contratto fino al 2024 a 4,5 milioni di euro a stagione)”.