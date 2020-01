CdM – Napoli-Politano senza l’inserimento di Llorente: l’Inter pressa per il prestito, la situazione

Nell’affare Politano on l’Inter non rientra Fernando Llorente. Il prestito dell’attaccante spagnolo in Italia consentirebbe al Napoli di mantenere le agevolazioni fiscali del Decreto Crescita – scrive quest’oggi il Corriere del Mezzogiorno – e l’Inter preferirebbe il basco a Giroud che chiede un contratto di 18 mesi e ci sono almeno 5mln di euro da versare al Chelsea. Ma l’affare Politano va a chiudersi senza l’inserimento di Llorente, il cui entourage – si legge – ha fatto sapere che l’attaccante può rimanere fino a giugno per poi legarsi alla Real Sociedad. Il Napoli non ha intenzione di cederlo, anche perché Mertens è ancora fermo ai box per i fastidi all’adduttore destro ed anche ieri ha lavorato solo in palestra.