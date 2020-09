Il Napoli punta a rinforzare la squadra, ma solo dopo aver ceduto i giocatori in esubero. Secondo quanto riporta Il Corriere del Mezzogiorno, i nomi low-cost e per gli ultimi giorni di mercato del Napoli sono principalmente due: Deulofeu e Soumarè. Nonostante per il primo siano già frequenti i contatti per quanto riguarda il prestito con diritto di riscatto, per Soumarè sarebbe già arrivato un secco no da parte del Lille, ma il Napoli continua a trattare.