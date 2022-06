CdS – Barcellona su Koulibaly, l’assemblea dei soci di oggi sarà decisiva

Se l’assemblea dei soci del Barcellona approverà la manovra del presidente Laporta per ripianare i 500 milioni di debiti, il club potrà anche inaugurare la campagna trasferimenti. E quindi si potrebbe decidere il futuro di Koulibaly. Ne parla il Corriere dello Sport:

“E dunque mettere a punto il piano per arrivare a Koulibaly, per il momento un obiettivo serio ma teorico considerando che al di là di una raccolta di info e della disponibilità del giocatore, non è stata presentata alcuna offerta. Il contratto di Kalidou tinto d’azzurro scadrà nel 2023, tra una stagione, e la valutazione di partenza del suo cartellino è stata quantificata in 40 milioni di euro: De Laurentiis non ha mai fatto sconti per i suoi pezzi pregiati a dispetto delle scadenze, figuriamoci per il capitano. L’uomo che Spalletti vorrebbe incatenare come un anno fa”.