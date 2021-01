CdS – Crisi Roma, Fonseca è in bilico: possibile ritiro fino a sabato

C’è un’aria pesante in casa Roma. La sconfitta contro lo Spezia in Coppa Italia per 2-4 è stata mal digerita dalla proprietà. I Friedkin vogliono vederci chiaro e ieri sera, stando al ‘Corriere dello Sport‘, c’è stato un lungo confronto tra la società -coi vertici scioccati da quanto accaduto- e il direttore sportivo Tiago Pinto. Fonseca è in bilico. Lo era alla fine della scorsa stagione e lo è a maggior ragione adesso. L’allenatore ha posticipato l’allenamento, previsto questa mattina, alle ore 15:00. La Roma vuole uscire in fretta da questa crisi nata nel giro di pochi giorni. Contro lo Spezia in Serie A potrebbe essere l’ultima dell’allenatore portoghese in panchina. Una scelta molto importante in ottica lotta-Champions League. I giallorossi potrebbero anche andare in ritiro fino a sabato.