CdS – De Laurentiis furioso per la telefonata Pirlo-Milik: il patron disposto a tenerlo in tribuna per un anno

Il Corriere dello Sport, nell’edizione di oggi, ha parlato della telefonata tra Andrea Pirlo e Arek Milik e della reazione di De Laurentiis:

“Un argomento che ieri De Laurentiis ha affrontato con lo storico manager dell’attaccante polacco, David Pantak, e con il ds Giuntoli in una riunione andata in scena allo Sport Village Hotel di Castel di Sangro. A fare infuriare De Laurentiis è stata una telefonata di Pirlo a Milik. Sì. E a quanto pare la cosa che più d’ogni altra avrebbe innescato la rabbia sarebbe stata il presunto invito della Juve a pazientare, a non muoversi dalla casa di Posillipo con vista sul mare e a rifiutare altre soluzioni. La storia è molto complessa: il contratto di Arek scadrà il 30 giugno 2021, un clic, e ciò significa che tra qualche mese potrà essere ingaggiato a parametro zero.

Di cederlo alla Juve, che per altro non ha ancora formalizzato un’offerta soddisfacente, De Laurentiis non ha per il momento alcuna intenzione: la cosa è stata ribadita anche ieri al manager e dunque a Milik, a questo punto sempre più consapevole di quanto il Napoli sia intenzionato a chiudere l’affare con la Roma e non solo: se si arriverà al muro contro muro, il club azzurro è pronto anche a tenere Arek in tribuna“.