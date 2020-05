CdS, Giordano: “Avventura Callejon a Napoli credo sia finita. Al suo due nomi sul taccuino”

Intervenuto a “Marte sport Live” – trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte – il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano si è espresso in merito al futuro di José Maria Callejon, a suo giudizio giunto al capolinea della sua avventura al Napoli: “Callejon è il prototipo di un calciatore universale, difficile recuperare sul mercato un calciatore delle sue caratteristiche.

Credo che storia tra lui e il Napoli sia finita, anche perché magari è spinto dal desiderio di tornare in Spagna. Boga o Everton per sostituire Callejon? Dico 50 e 50 perché entrambi hanno qualcosa che mi piacciono ma hanno anche qualcosa che non mi piacciono. Non trascurerei nemmeno Orsolini”

DEPREZZAMENTO CARTELLINI? – “Il Napoli ha lavorato bene in entrata a gennaio per rivoluzionare la squadra, in uscita bisognerà capire come cambierà il mercato. Però per Koulibaly e Allan il valore resta molto alto”.