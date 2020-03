CdS, Giordano: “Callejon più fuori che dentro. Non mi risultano offerte per il rinnovo”

Dopo le notizie su Dries Mertens, anche per José Maria Callejon si vociferava fosse in trattativa col Napoli per il rinnovo del contratto. Notizie che non trovano riscontro, tuttavia, da parte di Antonio Giordano, collega del Corriere dello Sport, che ospite a Radio Marte ha dichiarato: “Callejon credo che sia già più fuori che dentro al Napoli. È stato un professore che va onorato ma non mi risulta siano state offerte per rinnovare il contratto in scadenza. Petagna? Può essere comunque un’operazione intelligente, così come era stato fatto con Inglese”.