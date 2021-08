CdS – Inter, offerta al Napoli per Insigne: 15 milioni più Sanchez

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha scritto dell’offerta dell’Inter al Napoli per Insigne: “C’è un’offerta spaccata in due tronconi: il primo, per chiuderla in fretta, in quella che nelle segrete stanze viene definita come ipotesi ‘complessa’, prevede il riconoscimento al Napoli di 15 milioni, da addobbare con la cessione di Sanchez, e un quadriennale di Insigne da 6 milioni, arricchito dai diritti d’immagine che già da un bel po’ non vengono acquistati; il percorso meno immediato, la seconda opzione, guarda oltre le umanissime difficoltà di una trattativa che ruberà il sonno a chiunque e che dovrebbe, eventualmente andasse male ora, svilupparsi a gennaio: 7 milioni alla firma per il talento partenopeo, un accordo fino al 2026 a 6 milioni e la concessione di costruirsi un’impalcatura pubblicitaria attraverso i diritti d’immagine“.