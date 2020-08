CdS – Intesa totale De Laurentiis-Gattuso sul mercato: stabiliti quattro obiettivi

Per la firma bisognerà aspettare ancora un po’ (l’ostacolo primo è in merito alle clausole) ma tra Gennaro Gattuso e il presidente Aurelio De Laurentiis, intanto, c’è convergenza totale di idee relativamente al mercato.

In particolare, per il momento sarebbero quattro i profili ideali individuati e li cita oggi il Corriere dello Sport. In difesa si insiste per Gabriel del Lille, per ovviare alla eventuale cessione di Koulibaly; è quello di Veretout il nome preferito per il centrocampo mentre Boga rappresenta l’assoluta preferenza per il ruolo di ala, a cui si aggiunge quello del turco Under.