CdS – Lindstrom all’Everton: la cifra definitiva della sua cessione

Jesper Lindstrom è a un passo dalla conclusione, forse definitiva, della sua esperienza con il Napoli dopo appena undici mesi

Sta per sbloccarsi un’importante operazione in uscita per il reparto avanzato. Il Napoli ha raggiunto l’accordo con l’Everton per il trasferimento di Jesper Lindstrom in prestito oneroso con diritto di riscatto.: il ds Manna ha chiuso l’accordo con l’Everton per un prestito oneroso da 3-4 milioni di euro con diritto di riscatto da 21-22 milioni. Se i Toffees decideranno di esercitarlo, il club azzurro incasserà complessivamente circa 25 milioni.

Ora la palla è passata all’esterno danese, 24 anni, e al suo entourage: quando anche loro definiranno tutti gli accordi personali, allora Lindstrom partirà per Liverpool; potrebbe accadere entro domenica, e dunque lascerebbe il ritiro di Dimaro, o magari dopo il rientro. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

a cura di Tommaso Parrella