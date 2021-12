CdS – Napoli, contatti continui con l’Olympiakos per Manolas: piace Uduokhai come sostituto

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla situazione di Kostas Manolas, che potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio per tornare in Grecia:

“Nel frattempo, la trattativa con l’Olympiakos per Manolas è entrata nel vivo: contatti continui. E se alla fine Kostas tornerà subito in Grecia, l’acquisto di un centrale sarebbe necessario in virtù degli impegni di Koulibaly in Coppa d’Africa: piace Uduokhai dell’Augsburg, sebbene sia reduce da un infortunio (e al momento fermo per Covid)“.