CdS – Napoli, contatto con Inzaghi: la risposta del tecnico biancoceleste

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha fatto il punto sulla situazione di Simone Inzaghi con la Lazio. Ci sarebbe stato un contatto con Aurelio De Laurentiis:

“Inzaghi aspetterà (l’incontro con Lotito, ndr) fino a metà aprile, ha ricevuto la chiamata di De Laurentiis, ha dato una risposta interlocutoria. Prima c’è la Lazio. Aspetta di conoscere le mosse finali di Lotito e di partecipare al vertice decisivo. L’intesa economica rispetto al triennale non è mai stata raggiunta del tutto, va discussa la ripartizione dello stipendio (parte fissa-bonus). Vanno affrontate le posizioni dello staff tecnico, in attesa di un ritocco economico, un premio per il lavoro svolto in questi anni. Simone considera la Lazio il suo habitat naturale, non ha mai smesso di farlo. Lotito, nei periodi d’incertezza, è abituato a scrutare il panorama, non è detto che si trasformi realmente in liquidatore“.