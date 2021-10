CdS – Napoli, De Laurentiis ha offerto 5 milioni l’anno a Insigne fino al 2026: niente diritti d’immagine o bonus

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, si è soffermata sulla trattativa tra Aurelio De Laurentiis e Vincenzo Pisacane per il rinnovo di Lorenzo Insigne. Il Napoli rischia di perdere il suo capitano a parametro zero, visto il contratto in scadenza nel 2022. Ieri ha parlato al Festival dello Sport di Trento, sottolineando: “Ho un contratto, anche se è in scadenza, come ho detto in questi giorni, voglio stare solo concentrato sul campo al di là delle altre situazioni. C’è il mio procuratore che ha parlato con il presidente: non è una questione facile”. Il quotidiano ha specificato che il Napoli ha effettuato una proposta da 5 milioni di euro a stagione fino al 2026. Niente aumento, diritti d’immagine o bonus alla firma per Insigne.