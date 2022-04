CdS – Napoli, Osimhen non è incedibile: la reazione di Spalletti

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato della reazione di Luciano Spalletti sulla possibilità di vendere Osimhen:

“Osimhen non è incedibile al cospetto di un’offerta monstre. Spalletti, in tutto questo, è ovviamente consapevole di quelli che sono i movimenti intorno al suo attaccante, ma come ha precisato più di una volta nelle ultime settimane: di tutte le questioni relative al futuro, compresa e anzi soprattutto la costruzione della squadra che verrà, si parlerà quando il campionato sarà finito e la stagione andrà in archivio. Tra rimpianti, speranze e probabilmente senza Osimhen“.