CdS – Napoli, pronto il riscatto di Anguissa dal Fulham

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, scrive del futuro di Anguissa che resterà al Napoli:

“Il luccichio della Champions, ma anche l’autorevolezza espressa nei nove mesi, spingono a rispettare il ‘patto’ con il Fulham per starsene abbracciati ad André Zambo Anguissa, ventisei anni di muscoli, eleganza e cervello: e però altro resterà da fare, in questo anno zero che però può decollare avendo in banca gli euro dalla Champions e, soprattutto, un vissuto che può valere come patrimonio anche umano”.