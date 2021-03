CdS – Napoli, quando De Laurentiis offrì oltre 20 milioni per El Shaarawy

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato di un retroscena tra il Napoli ed El Shaarawy: “Anche El Shaarawy, che ha giocato uno spezzone di partita in coppa, non ha mai fatto gol al Napoli in casa, a fronte di tre reti in trasferta. E pensare che De Laurentiis lo avrebbe fortemente voluto con sé due anni fa: offrì a Monchi 22 milioni per acquistarlo. Ma la Roma rifiutò. El Sha, che si è già sbloccato in Europa League, non va a segno in Serie A da 22 mesi: Roma-Genoa del maggio 2019“.