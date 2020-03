CdS – Napoli verso la rifondazione: previsti gli addii di Koulibaly e Allan oltre ad altri tre azzurri

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, potrebbe esserci una rivoluzione importante in casa Napoli nel corso del mercato estivo. In particolare, potrebbero salutare parecchi elementi tra difesa e centrocampo. I primi indiziati sembrano essere Koulibaly e Allan. Per il difensore senegalese, Aurelio De Laurentiis vuole incassare almeno 100 milioni di euro. Su Allan, invece, ci sono da registrare gli interessamenti dell’Everton e del PSG. Questo il punto sulle cessioni da parte del quotidiano:

“Andrà via anche Younes, ormai ai margini da un bel po’ nonostante i rifiuti in serie alle proposte ricevute a gennaio, mentre tutte da definire sono le posizioni di Lozano, 50 milioni e 61 minuti in campionato da quand’è arrivato Gattuso (820 mila euro al minuto); di Llorente, 35enne in scadenza nel 2021; e di Insigne. Il capitano ha affrontato con il club il discorso del prolungamento nell’estate 2019 -due anni in più e ingaggio spalmato-, ma dall’epoca tutto tace. L’impressione è che il prossimo sole estivo riscalderà nuovamente l’atmosfera“.