CdS – Osimhen, l’Arabia rischia di diventare l’unica possibilità di andare via

Victor Osimhen si aggregherà al Napoli che oggi raggiungerà Castel di Sangro, la sua cessione resta bloccata.

Victor Osimhen sarà a Castel di Sangro con il Napoli, oggi la partenza verso l’Abruzzo. Non si è sbloccata la trattativa per la sua cessione. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione. “Nessuno paga ancora la clausola di Osimhen e il centravanti parte con la squadra anche per Castel di Sangro. A poco più di tre settimane dall’inizio del prossimo campionato, la maglia numero 9 appartiene ancora al nigeriano, che da più di un mese attende novità dal suo agente, Roberto Calenda, per fare le valigie”.

l quotidiano prosegue: “Il sogno di una vita era la Premier, poi si è fatta strada la pista Psg, ora si riapre quella araba, l’ultima presa in considerazione a inizio estate che, però, può diventare anche l’unica se nei prossimi giorni non dovesse ridursi la distanza tra domanda e offerta con il club di Parigi. Osimhen resta al Napoli chissà fino a quando, d’altronde squadre disposte a pagare la clausola da 130 milioni latitano. De Laurentiis è disposto a rivedere la cifra finale ma non si allontana dalle tre cifre. A queste condizioni, nonostante la presenza di Campos che portò Osimhen al Lilla e spinge per il suo arrivo, il Psg non procede, anche perché in attacco c’è abbondanza con Kolo Muani e Gonçalo Ramos ancora in rosa”.

“I francesi arrivano massimo a 90 milioni e hanno posto il veto su Lee Kang-in come possibile contropartita. Ecco, allora, rispuntare la pista araba. L’Al-Ahli e l’Al-Hilal sono alla finestra, attendono di capire l’evolversi dell’affare sull’asse Psg-Napoli prima di procedere ufficialmente. Osimhen vorrebbe restare in Europa, ma l’Arabia rischia a breve di diventare l’ultima opportunità, intanto continuerà ad allenarsi agli ordini di Conte”, riferisce il noto quotidiano sportivo.

a cura di Tommaso Parrella