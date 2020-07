CdS – Osimhen, stallo nella trattativa: 4 alternative per l’attacco

Rivoluzione in attacco, per il Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sulla lista di Giuntoli ci sarebbero 4 nomi nel caso la trattativa per Osimhen si arenasse.

ALTERNATIVE – Secondo il quotidiano, oltre al nigeriano, sul taccuino del DS azzurro ci sarebbe Luka Jovic, in uscita del Real Madrid e che potrebbe rilanciarsi a Napoli. Poi ci sarebbero i nomi di Azmoun dello Zenit e di Morelos del Rangers, con qualche dubbio per il carattere esuberante del ragazzo. Resta la suggestione Immobile: il Napoli non ha mai nascosto il proprio interesse e potrebbe essere lui il regalo per Gattuso, data l’ormai scontata partenza di Milik.