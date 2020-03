CdS – Napoli, svolta nel rinnovo di Fabian Ruiz: ADL abbassa le pretese sulla clausola

Come scrive il Corriere dello Sport il Napoli vuole blindare Fabian Ruiz. Non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire. Per questo, trattando il rinnovo, è giunto ad un compromesso sulla cifra della clausola. Inizialmente da 180 milioni per l’estero, ora si tratta ed è stata individuata tra i 70 e i 90 milioni di euro, un po’ come quella proposta a Piotr Zielinski. Real Madrid e Barcellona sono club pazzi dello spagnolo, ma il Napoli non vuole perderlo. Lui e Zielinski sono il presente e il futuro del club partenopeo.