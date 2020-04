CdS – Zielinski e Fabian verso il rinnovo: maxi-clausole per blindarli

Una strategia precisa, quella del Napili nei confronti di Zielinski e Fabian, i due giocatori forte più talentuosi e con un futuro più brillante nella rosa azzurra. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, anche Gattuso vorrebbe una riconferma quanto prima e il rinnovo per entrambi starebbe per arrivare. Il nodo importante, che fa capire quanto la società crede in loro, sono le clausole rescissorie: per Zielinski 100 milioni, per Fabian 180. La particolarità è che valgono solo per l’estero, in modo da evitare un Higuain-bis.