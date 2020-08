Ceccarini: “La priorità del Napoli è cedere, vicine due cessioni. Ho buone notizie per il settore giovanile”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato così il giornalista di Tmw Niccolò Ceccarini. Ecco le sue parole:

“La priorità è cedere. La cessione più vicina è quella di Allan, poi c’è quella di Koulibaly, dopo queste due uscite il Napoli provvederà a qualche altro acquisto, servirà anche un centrale. Lozano? Potrebbero arrivarne due, Under oltre a Boga, a quel punto partirà il messicano, probabilmente in prestito per non perdere l’investimento fatto, altrimenti si può valutare uno scenario diverso. Il giro poi è Milik alla Roma, Dzeko alla Juve ed Under al Napoli: vediamo se si concretizza. Vi posso dire che il Napoli ha iniziato un discorso importante anche sul settore giovanile, è arrivato Valoti come nuovo ds, affiancherà il responsabile Grava, credo arriveranno presto risultati e tireranno fuori anche diversi talenti”.