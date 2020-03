Ceccarini: “Se va via Milik, il Napoli prenderà un big in attacco…”

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

Cavani andrà via dal PSG, ma non so se hanno scelto Icardi per sostituirlo. Inoltre sborsare 70 milioni per il riscatto ora che le vautazioni sono calate non è scontato. Icardi piace al Napoli ed è una non-notizia, De Laurentiis l’ha cercato fin dall’estate dell’addio di Higuain ed è ovvio che lo voglia anche adesso. Ma su Icardi potrebbe esserci anche la Juventus. Ma se dovesse andar via Milik il Napoli prenderà un centravanti forte e questo è fuori di dubbio”.